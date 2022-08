Roosendaal weer ietsje meer studentenstad met een eigen introfestival

Poepende honden in weilanden zijn doodsteek voor ongeboren kalfjes, gemeente slaat alarm

ETTEN-LEUR/RUCPHEN - Je hond los laten lopen in een weiland. Onschuldig, toch? Integendeel, het is juist levensgevaarlijk. De neosporaparasiet in hondenpoep kan grazende koeien de kop kosten. Melkveehouders hebben hun handen vol aan het weren van onwetende hondenbezitters.

4 augustus