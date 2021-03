Roosendaal wacht opzet EK Parasporten even af

Bronzen plak

Vermeulen weet waar ze het over heeft want ze deed in 2008 als judoka mee aan de Paralympische Zomerspelen in Peking. Ze kwam met een bronzen medaille in haar bagage weer thuis in Roosendaal. Enige tijd geleden las ze over de Europese kampioenschappen voor sporters met een handicap. In Azië en Amerika zijn al soortgelijke evenementen, maar een Europese tegenhanger is er nog niet.