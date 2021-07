Roosendaal vindt opvolger voor raadsgriffier die er na 16 jaar mee stopt

Zij werkte de laatste jaren bij de politie als adviseur van Theo Weterings, voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Daarvoor was ze onder meer als strategisch beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid in dienst bij de gemeente Soest.

Raadsgriffier is een belangrijke functie in het lokaal bestuur. Samen met de gemeentesecretaris (algemeen directeur) vormt de griffier de top van de gemeentelijke organisatie. De griffie staat raadsleden bij in de uitoefening van hun taken en is wettelijk ook in dienst van de gemeenteraad. Vandaar dat die de aanstelling eerst nog officieel goed moet keuren.