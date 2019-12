Roosendaal verliest een markant figuur: Jan Snel is dood

Authentieke winkel

Jan Snel had in zijn winkel alles liggen wat je in huis kon gebruiken. Van een aansteker tot een zekering. ,,Er werd vaak wat lacherig gedaan over zijn etalage met al die papiertjes, maar hij had het wel allemaal liggen. Nu het weg is, ga je het toch missen", zegt Posthumus. Op de papiertjes stonden gevleugelde teksten als ‘vanaf morgen kunt u pinnen’ en ‘vandaag alles 50% korting’.