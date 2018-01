Roosendaal: 'Vergrijzing en ontvolking, daar zul je als gemeente wel wat mee moeten'

KieswijzerROOSENDAAL - Vooropgesteld, er gaat veel goed in Roosendaal. Maar zet vijf inwoners uit de gemeente bij elkaar en er ontstaan snel discussies over wat er anders of beter zou kunnen.

Bijvoorbeeld over coffeeshops. Want moet Roosendaal nou wel of niet één legaal verkooppunt toestaan om de welig tierende drugsoverlast tegen te gaan? Of over wat te doen met de Biggelaar of tegen de vervuiling van de binnenstad? Of tegen de overlast van arbeidsmigranten?

Kieswijzer

Aan tafel in brasserie 2Eat aan de Bloemenmarkt zitten eigenaar en voorzitter van de Roosendaalse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland Corné Oosterbos, Fleur van der Plas van Platvorm R en Openluchttheater Vrouwenhof, voorzitter André Jansen van Leefbaarheidsgroep Heerle, graffitikunstenaar Remco van den Beemd en oud-politica Jacqueline Chamuleau, actief bij koren en de Moeder Godskerk.

Dit kwintet buigt zich over zo'n veertig stellingen die BN DeStem bedacht heeft om te komen tot een kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Die wordt in overleg met deze vijf teruggebracht tot 25 stellingen. Sommige stellingen worden resoluut van de hand gewezen of aangepast, andere kunnen direct de goedkeuring van het panel dragen.

Coffeeshops

Bijvoorbeeld die over het toestaan van één legale coffeeshop om zo de drugsoverlast waar de stad zo mee kampt tegen te gaan. Van den Beemd: ,,Prima idee. Vroeger had je volgens mij wel veertien coffeeshops in Roosendaal en dat ging er best gemoedelijk aan toe. Tuurlijk, er was ook wel eens rottigheid, maar nu is het echt gekkenhuis geworden.''

Tolberg

Van der Plas slaat echter direct aan op de stelling dat de wijk Tolberg binnen vier jaar die langgekoesterde extra ontsluitingsweg moét hebben. ,,Daar is al jaren niks mee gedaan. Maar er wonen daar veel mensen, iedere dag is daar een verkeersinfarct. Er moet echt iets gebeuren.'' Van der Plas pleit daarbij voor een eigen afslag van en naar de snelweg. Chamuleau tempert die verwachtingen. ,,Want daar gaan ook de provincie en het Rijk over, dus dat kan wel even duren. Tolberg moet geen worst voorgehouden krijgen.''

Onkruid

Onkruid. Nog zo'n heet hangijzer. Alle panelleden storen zich aan het welig tierende ongewenste groen, maar over de oplossingen lopen de meningen juist weer uiteen. ,,Maar daar moet echt wel wat tegen gedaan worden, de stad ligt er gewoon niet netjes bij'', zegt Oosterbos. ,,Ik ben opgevoed met het idee dat iedereen best zijn eigen stoepje schoon kan houden.'' ,,Maar wat je ook doet, het is binnen een paar weken terug'', zegt Jansen. De suggestie van deze krant om uitkeringsgerechtigden hiervoor extra in te zetten in ruil voor hun uitkering, wijzen de vijf van de hand. Chamuleau: ,,Trek dat dan breder: voor allerlei, maatschappelijke zaken.''

Wonen

Wat ook blijkt leven, is het thema wonen. Of het nu gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten, starters of speciale voorzieningen voor ouderen. Om met die eerste maar te beginnen, de vijf aan tafel zijn geen voorstander van grote 'polenhotels' in de wijken. Oosterbos: ,,Maar ze moeten natuurlijk wel ergens blijven.'' De suggestie van het verplaatsen van die complexen buiten de bebouwde kom, zien de vijf wel zitten. Van der Plas: ,,Zet ze weg waar ze gaan werken. Net als straks bij de Lidl, naast het distributiecentrum.''

Aan tafel wordt ook gehamerd op blijvende aandacht voor ouderen en starters. Jansen: ,,Deze regio kampt nu eenmaal met vergrijzing en ontvolking, daar zul je als gemeente wel wat mee moeten.'' Van der Plas zegt wel wat te zien in meer woongemeenschappen in de vorm van hofjes: ,,Kleine gemeenschappen in de wijken, dan is er ook wat meer sociale controle.''