Roosendaal vecht schrappen ‘rondje Kalsdonk’ aan: ‘Nergens onderbouwd dat centrumring voor problemen zorgt’

Reünie Den Duysent Vresen en Elke's Pub: ‘Once upon a time in Roosendaal’

25 augustus ROOSENDAAL - Ze zijn wat zwaarder, wat grijzer en die wilde haren zijn ze vaak letterlijk kwijt. Maar de herkenning is er, zaterdagmiddag bij de reünie van Elke’s Pub en Den Duysent Vresen. Bij de Moriaan komen oud-bezoekers, medewerkers en muzikanten samen om herinneringen op te halen aan de roemruchte cafés waar ze in de jaren zeventig kind aan huis waren. ,,Once upon a time in Roosendaal’', verzucht Kees Luijkx, de uitbater van destijds.