Roosendaal trekt opnieuw één miljoen euro uit voor startersleningen

Startersleningen in Roosendaal zijn mateloos populair. Er wordt zo veel van de lening gebruik gemaakt, dat Roosendaal eerder dit jaar al besloot tussentijds 250.000 euro extra in dat potje te storten, omdat de bodem al in zicht dreigde te raken. Theunis: ,,Dat was toen een noodgreep, want er kwamen verkiezingen aan. Dat zijn onzekere tijden, daardoor zou er mogelijk een wachtlijst voor de lening kunnen ontstaan. Dat wilden we niet, vandaar dat we toen even in hebben gegrepen.''