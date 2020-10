Roosendaal trekt nog eens dik drie ton uit voor coronacompensatie, vooral cultuurclubs profiteren

In het voorjaar trok de gemeente Roosendaal ook al twee miljoen euro uit om financiële tegenslagen door de coronacrisis op te vangen, zegt wethouder Toine Theunis: ,,Toen lag de focus op de gemeentelijke organisatie: we hebben toen gekeken naar extra steun voor theater De Kring en het opvangen van de tekorten op bijvoorbeeld de parkeergelden. We hebben van de raad de opdracht om steeds goed te kijken naar waar de pijnpunten zitten. Zodoende zijn we nu tot deze lijst gekomen.’’



Theunis verwacht binnenkort ook de Roosendaalse sportverenigingen nog tegemoet te kunnen komen. Volgens hem wordt daar op dit moment in Den Haag al over gesproken: ,,Maar we moeten nog even afwachten wat dat voor Roosendaal betekent.’’