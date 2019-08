Roosendaal tornt voorlopig niet aan beleid rondom sluiting drugspanden

Zomerfoto Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van BN De­Stem-le­zers

28 augustus Met veel plezier bekeken wij uw mooiste, gekste, vrolijkste en zonnigste vakantiefoto’s. Soms gemaakt op tropische bestemmingen, andere gewoon vanuit de eigen achtertuin. Zeven weken lang konden BN DeStem-lezers hun leukste kiekjes insturen voor de rubriek Zomerfoto. De zomervakantie is weer voorbij. Met deze prachtige plaatjes is het nog even fijn nazomeren.