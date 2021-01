Roosendaal tikt verbouwende hoteleigenaar op de vingers: dwangsom van 25.000 euro

Toekomstig minister Bas van ’t Wout komt uit Hoeven: ‘Als iemand het kan, is hij het wel’

20 januari HOEVEN- Integer, een harde werker, kalm, maar ook een fervent PSV-supporter, een degelijk pianospeler (van Frédéric Chopin tot André Hazes) én een goede vriend. Intimi uit Hoeven zijn laaiend enthousiast over plaatsgenoot Bas van ’t Wout (VVD), beoogd opvolger van de vorige week opgestapte Eric Wiebes als minister van Economische Zaken en Klimaat. ,,Als er iemand hiervoor geschikt is, dan is het Bas wel.’’ Maar wie is Bas van ’t Wout eigenlijk?