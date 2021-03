Roosendaal: testen en prikken straks onder één dak

In Roosendaal worden de vaccinaties ondergebracht op het terrein van Breure Grondwerken. Daar werd in september vorig jaar ook een teststraat ingericht. Volgens Vlamings worden de vaccinatie- en de testlocatie daar streng van elkaar gescheiden: ,,Wie nu voor een coronatest komt, rijdt met zijn auto naar binnen. Voor de vaccinaties pakken we een andere hal als entree. Uiteindelijk worden de prikken zelf in het kantoor gezet.’’



GGD West-Brabant zorgt dat de straat in Roosendaal op 1 april klaar voor gebruik is. Wanneer de eerste prikken worden gezet, is afhankelijk van of er voldoende vaccin is. Vlamings liet eerder al weten dat het geen zin heeft om een teststraat te openen als er maar vijftig spuiten per dag gezet kunnen worden.



Qua omvang lijkt de vaccinatielocatie aan de Tussenriemer straks op die van Amphia en Bergen op Zoom. Hoeveel mensen er in de Roosendaalse priklocatie aan de slag gaan en hoeveel prikken er straks per persoon per uur worden gezet, is nog niet bekend.