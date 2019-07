Roosendaal Swingt in het park na een jaartje afwezigheid terug in Emile van Loonpark

ROOSENDAAL - Vier avonden muziek van Roosendaalse artiesten in het Emile van Loonpark: Roosendaals Swingt in het park is na één jaar afwezigheid weer helemaal terug. Dat laat Dennis van Velthoven van het organiserende Eventiz weten.

Na twee succesvolle edities in 2016 (zo'n 300 bezoekers per avond) en 2017 (ongeveer 400 bezoekers per avond) leek niks een minstens evenzo succesvolle derde editie nog in de weg te staan.

Pas op de plaats

Het liep iets anders, Eventiz zag de subsidiestroom zo goed als opdrogen en durfde het risico voor een derde editie simpelweg niet te nemen, zegt Van Velthoven. ,,Er zijn geen vaste faciliteiten in het park, dus zaken als toiletten moeten we allemaal apart inhuren. Dat kost geld.’’

Hij besloot een jaar pas op de plaats te maken. Geen makkelijk besluit, herinnert Van Velthoven zich: ,,We moesten veel mensen teleurstellen, we hadden het programma al helemaal rond.’’

Terug

Maar een jaar later hangt de vlag er totaal anders bij en staan er 'gewoon’ vier avonden muziek in het Emile van Loonpark gepland. Enige verandering: de concertreeks verschuift van donderdag naar dinsdag. Alleen de eerste avond op 8 augustus met het duo Verbraak en Van Bijnen vindt op donderdag plaats. Van Velthoven: ,,Want anders zitten we op de dag na De Draai, dat is misschien niet heel handig.’’

DJ-avond

Ook nieuw: waar Roosendaal Swingt in het park normaal bandjes te gast heeft, op dinsdag 13 augustus is er een aparte dj-avond met optredens van Royal Apollo en De Mannen van Weleer XL. ,,We willen dat eens proberen, kijken of het aanslaat.’’ Op dinsdag 20 augustus treedt H!P op, de band Squander Squad sluit de serie op 27 augustus af.