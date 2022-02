‘Roosendaal straks klimaatbestendige gemeente’

,,Vijftien jaar geleden vroegen we ons af of we hier wel kunnen blijven wonen", vertelt Deltacommissaris mr. drs. Peter Glas dinsdag op de Wipwei in Roosendaal. Met het programma Roosendaal Natuurstad bereidt Roosendaal zich prima voor op de veranderende weersomstandigheden, zei Glas, terwijl de regen hem en het hele gemeentelijke gezelschap geselde.

Stijgende zeespiegel

De Deltacommissaris adviseert de regering vanuit het Deltaprogramma. Dat programma heeft alles met water te maken. Hoe beschermen we ons land tegen de stijgende zeespiegel? Maar er staat ook in hoe we in tijden van extreme droogte met water om moeten gaan. In een ander hoofdstuk is te lezen hoe gemeenten en provincies in steden en dorpen om kunnen gaan met meer water, meer droogte en meer hitte.

Roosendaal heeft daar het project Roosendaal Natuurstad voor ontwikkeld en wethouder Inge Raaijmakers (RL) legde dan ook trots aan de Deltacommissaris uit dat er in de stad meer ruimte komt voor water en dat er aan de andere kant meer groen en meer bomen komen om de Roosendaler tijdens hittegolven koel te houden. ,,Roosendaal is een goed voorbeeld van een gemeente die de stad klimaatbestendig maakt", zei Glas.

Enschede en Zwolle

Maar Roosendaal is natuurlijk niet de enige gemeente. Glas: ,,Gisteren was ik in Maastricht, ik was in Enschede, in Zwolle. Overal zien gemeentebesturen dat de urgentie groot is. Binnenkort verschijnt er weer een klimaatrapport waar uit blijkt dat de mens toch echt verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Dus moet dezelfde mens dat probleem ook maar fixen.”

Wadi

De commissaris bezocht dinsdag de Tuin van Hasselt bij De Kring, de speeltuin en de wadi aan de Wipwei in de wijk Stadsoevers en het melkveebedrijf van Mark Goorden in Wouwse Plantage.