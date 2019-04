Roosendaal steunt vrachttaks N-wegen

In Den Haag wordt al een tijdje gesproken over zo'n kilometerheffing voor vrachtverkeer op snelwegen. Daarbij zou vrachtverkeer per kilometer worden belast, waarbij meer vervuilende wagens ook meer betalen.

De Halderbergse wethouder Jan Mollen weet dat een Belgische pilot met zo'n heffing tot meer drukte op het provinciale wegennetwerk leidde. Hij wil voorkomen dat de N640 straks hetzelfde lot wacht, als de Tweede Kamer de plannen van minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) goedkeurt.

Die weg loopt onder meer door de bebouwde kom van Hoeven. ,,Als je van de A58 naar de A17 wil, is de N640 een snelle route. Maar je moet je afvragen of de weg ook met dat doel is aangelegd.''

Brief

Mollen vindt in ieder geval van niet. Om te voorkomen dat vrachtvervoerders op de N640 straks massaal voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, pleit hij voor een hogere tolheffing op N-wegen dan op snelwegen. De wethouder stelde een brief op aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die al werd ondertekend door zijn collega's uit Rucphen en Etten-Leur.

De Roosendaalse wethouder Cees Lok moet zijn krabbeltje nog zetten, maar zegt het voorstel van zijn buurgemeentes te steunen. ,,Al is het maar uit solidariteit."

Waar Etten-Leur en Halderberge zich vooral zorgen maken om de N640, speelt de kwestie volgens Lok in Roosendaal immers veel minder. ,,In ons gebied zou het hooguit gaan om de Antwerpseweg (N262, red.) richting Essen. Daar wonen geen mensen aan, dus dat maakt het iets makkelijker'' legt hij uit. ,,Maar vrachtverkeer moet over de grote wegen, daar zijn ze voor gemaakt. Dus ik steun het initiatief van Halderberge en Etten-Leur."

Heffing per kilometer

De vrachtwagenheffing moet in 2023 werkelijkheid zijn. De EU heeft bepaald dat vanaf dat jaar vrachtheffingen niet meer per jaar, maar per kilometer moeten worden betaald. Daarmee vervalt het eurovignet dat Nederland nu nog gebruikt. België en Duitsland vervingen dat vignet al eerder door een kilometerheffing.