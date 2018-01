Roosendaal: stad van poëzie

ROOSENDAAL - ,,Hoe mooi is het als je met dode materialen over je leven heen het karakter van een huis, een straat, een stad kunt bepalen'' schreef stadsdichter Eric van Deelen in een gedicht over de bekende Roosendaalse architect Jacques Hurks. De 20 dichters die op het initiatief van Van Deelen ruim 80 gedichten schreven voor de in juli te openen dichtersroute toonden dat dit karakter ook door woorden kan worden bepaald.

Als een warme lofzang op de stad, de kernen, locaties of monumenten droegen de dichters deze week tijdens een druk bezochte presentatie in Coffeecorner De Huiskamer deze gedichten grotendeels zelf voor. De dichtersroute is een van de projecten in het kader van Roosendaal 750 jaar met een blijvend karakter. ,,De Roosendaalse Gedichten Route wordt een moderne, flexibele, authentieke en laagdrempelige knooppuntroute langs de bezongen items'', belooft Van Deelen.

Route is hufterproof

,,Het gebruik van de mobiele telefoon zorgt dat de route ook hufterproof wordt zodat de gedichten niet, zoals in het Emile van Loonpark is gebeurd, kunnen worden vernield of weggehaald.'' De stadsdichter legt uit dat op de uitverkoren plaatsen een herkenbaar RGR (Roosendaalse Gedichten Route) bordje geplaatst wordt met daarop een nummer: ,,Je gaat dan met je mobieltje naar www.bibliotheekvannu.nl en tikt het nummer in. Het bijzondere is dat het bij de locatie behorende gedicht dan door de dichter zelf via je mobieltje wordt voorgedragen. Het gedicht krijgt daardoor de door de dichter beoogde intonatie en intentie.''

Van Deelen geeft aan dat het de bedoeling is dat de route ieder jaar wordt aangepast met een update van nieuwe gedichten zodat de route een modern en levendig karakter behoudt. ,,Verder zijn er natuurlijk allerlei activiteiten met en rond deze route te bedenken'' vervolgt de initiatiefnemer. ,,Denk bijvoorbeeld aan een gedichtenmarathon of een route voor en door kinderen. Door deze route kom je in ieder geval op hele mooie of bijzondere plaatsen.''

Feestelijkheden