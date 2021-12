Roosendaal schrapt als eerste carnavalsoptocht: ‘Heel teleurstellend’

'Enorme uitdaging' voor GGD West-Bra­bant: in januari moeten duizend medewer­kers booster­prik­ken zetten

BREDA - In een race tegen de klok komt de boostervaccinatiecampagne vol op stoom. In West-Brabant worden binnenkort 70.000 prikken per week gezet. De GGD zet in korte tijd honderden extra medewerkers in.

20 december