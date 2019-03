Roosendaal scherpt eigen bomentoezicht aan na de derde serieuze storm in één jaar

video CDA-bewinds­vrouw Mona Keijzer heeft weinig op met Calimero-ge­voel bij onderne­mers West-Bra­bant

11 maart BERGEN OP ZOOM - Kom bij CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) niet aan met verhalen dat Den Haag geen oog heeft voor ondernemers in West-Brabant. ,,Dat idee zit tussen de oren. Haal het daar weg! Want het tegenovergestelde is waar.”