Roosendaal schakelt bij Mariadalmeeting in hogere versnelling voor doorkomst Ronde van Spanje

Open huis bij inloophuis De Ro­se-Lin­de in Roosendaal ter ere van 5-jarig jubileum

27 april ROOSENDAAL - Het inloophuis De Rose-Linde in Roosendaal is vijf jaar geleden opgericht door een groep betrokken vrijwilligers. De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten en biedt een laagdrempelige ondersteuning. Op zondag 5 mei wordt het eerste lustrum van het inloophuis De Rose-Linde gevierd.