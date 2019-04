Roosendaal ravet terug in de tijd op Oude Liefde Roest Niet

ROOSENDAAL - De liefde voor harde dance is zo Brabants als worstenbrood. Oké, de grondleggers van de muziek komen hier weliswaar niet vandaan, maar in 30 jaar Nederlandse dancegeschiedenis sloegen andere genres hier nooit zo aan als dat hardcore en hardstyle dat deden. De perfecte basis dus voor een festival als Oude Liefde Roest Niet, zaterdag in Roosendaal.

,,Wat er zo lekker is aan deze muziek? Dat je er lekker even helemaal uit bent, en nergens aan hoeft te denken", zegt Aphrodite van Leeuwaarden (38). Vroeger ging ze regelmatig naar dancefeesten. ,,Maar inmiddels heb ik een ander leven. Vandaag komen er artiesten die ik ken, en ook wat bekenden van me. Daarom leek het me gezellig om te gaan. Weer even terug naar vroeger.”

Early hardstyle

Ze komt vooral voor de ‘oudere’ artiesten, op een van de twee meer 90's-georiënteerde podia. Op het hoofdpodium neemt Oude Liefde Roest Niet zijn ongeveer 1.400 bezoekers in The Loods een kleine 20 jaar mee terug in de tijd, toen rond de eeuwwisseling 'early hardstyle’ op zijn piek was. Een minder melodische, meer op hardcore en -trance gebaseerde voorloper van de hardstyle die vanaf 2006 opkwam en nog altijd populair is.

Quote We wilden een evenement opzetten waarbij we zelf weer de doelgroep zijn. René Hopmans, Focus Events

,,Die moderne, meer euforische hardstyle past natuurlijk ook goed in de Brabantse gezelligheid”, vindt organisator René Hopmans (35), die met zijn bedrijf Focus Events vorig jaar stopte met Dance Boulevard. ,,We wilden een evenement opzetten waarbij we zelf weer de doelgroep zijn.” Daarin lijkt hij met Oude Liefde Roest Niet geslaagd. ,,Ik herinner me nog hoe we vroeger met bussen vanuit Roosendaal naar feesten in het Gelredome gingen. Vandaag zie ik weer een hoop mensen uit die tijd.”

Ravelocatie