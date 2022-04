Roosendaal presenteert volgende maand nieuw college, samenleving praat mee in formatie

Samenleving mag meepraten

,,We praten nu vooral over wát de partijen willen bereiken”, zegt De Beer. ,,We willen vervolgens de hele gemeenteraad en betrokkenen in de stad de gelegenheid bieden om mee te praten over hóe we dat het beste kunnen doen.” Donderdag voerden de partijen daarom in vier sessies gesprekken met bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, ondernemerskoepels, cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties.