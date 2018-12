Roosendaal poetst tekort van 1,7 miljoen weg met meevaller en overschotten

Meevaller

Belangrijkste reden daarvoor is een fikse meevaller vanuit datzelfde Rijk. Roosendaal krijgt met terugwerkende kracht ongeveer één miljoen euro extra tegemoet zien voor de uitkeringen van 2018. Theunis: ,,Dat is een gevolg van wat herberekeningen in Den Haag. Maar dat maakt het tegenwoordig wel lastig om goede begrotingen te maken.‘’ Theunis spreekt van een extraatje. ,,Want we bleven met de uitkeringen ook met die korting netjes binnen het budget.‘’

Overschotten

Daarnaast boekt Roosendaal wat winst door op twee posten flink wat geld over te houden. Zowel voor schuldhulpverlening als als voor het personeelsbudget houdt de gemeente zo'n 3,5 ton over. Theunis: ,,Dat we voor de schuldhulpverlening wat over zouden houden, daar hebben we wel rekening mee gehouden.‘’ Dat het potje voor het personeel niet helemaal leeg is, komt doordat besloten is openstaande vacatures voorlopig niet in te vullen, zegt Theunis. ,,Dat stellen we even uit. Daar is in de begroting voor volgend jaar ook ruimte voor.‘’