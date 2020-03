Roosendaal opent corona-steunpunt voor zorg en ondersteuning: ‘Voor als het even niet meer lukt’

Dat is een samenwerking van de gemeente, MEE West-Brabant en WijZijn Traverse Groep. Het steunpunt is te bereiken op werkdagen, van 8.30 uur tot 17.00 uur via het gemeentelijke telefoonnummer 14 0165.

In de knel

Dat steunpunt is bedoeld voor mensen die in de knel komen met hun dagelijkse beslommeringen door het coronavirus. Daarbij valt te denken aan boodschappen doen, maar ook zaken als oppassen op de kinderen of gewoon wat persoonlijke aandacht. Via dat telefoonnummer kunnen Roosendalers in contact worden gebracht met hulpverleners of vrijwilligers.

Wethouder Inge Raaijmakers: ,,Mensen die tot voor kort nog prima in staat waren om voor zichzelf te zorgen, kunnen nu in de problemen komen. Die groep proberen we een helpende hand te bieden.’’

Extra hulp

Daarnaast worden mensen die voorheen vaste klant waren bij buurthuizen en stamtafels regelmatig door dat steunpunt benaderd. Gewoon om te vragen hoe het gaat en of dat ze ergens hulp bij nodig hebben.