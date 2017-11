Roosendaal Ontmoet Roosendaal, een bedankje voor mensen die meedoen

Vijf grootste ergernissen voor rolstoelers in Roosendaal

18:04 ROOSENDAAL - Het Roosendaals Gehandicapten Platform Rogep bestaat deze week 35 jaar. De vrijwilligers komen tot de conclusie dat het in de gemeente zo slecht nog niet gaat met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Sinds de oprichting in 1982 is er veel bereikt, al zijn er nog wensen over. ,,Het liefst zouden wij onszelf opheffen. Daarvoor is het te vroeg'', zegt voorzitter Jan Lanooy.