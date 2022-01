Roosendaal On Stage verbindt vakmensen met vmbo-leerlingen

ROOSENDAAL - Na twee moeizame jaren wil de organisatie van Roosendaal On Stage in april en mei weer een ‘normale’ beroepenmarkt voor vmbo-leerlingen opzetten. Bij Roosendaal On Stage worden ontmoetingen tot stand gebracht tussen leerlingen en beroepsbeoefenaars.

Het wordt de zevende editie van het evenement, waar in de hoogtijdagen negenhonderd leerlingen en ruim 250 beroepsbeoefenaars aan deelnamen.

De afgelopen twee edities waren ‘moeizaam', zegt Brigitte Hellemons van Roosendaal On Stage. eentje moest worden afgelast en vorig jaar was er een online versie. ,,Nu gaan we weer voor een fysiek beroepenfeest en doedag. Helaas hebben we de data moeten verzetten", zegt Hellemons. Het beroepenfeest is nu op 12 april en de doedag op 11 mei. Dit alles afhankelijk van de dan geldende coronaregels.

Volledig scherm Dankzij Roosendaal on Stage kunnen vmbo-scholieren een dagje stage lopen tijdens de doedag. Op de foto Jayden (links) en Robin (rechts) die vorig jaar soep maakten en verpakten bij Boer, winkel van het land, in Roosendaal. © Pix4Profs / Johan Wouters

Roosendaal On Stage wordt georganiseerd voor de vmbo-leerlingen van het Da Vinci College, de Norbertus Gertrudis Mavo, Curio Prinsentuin in Oudenbosch, het Jan Tinbergen College en het Markland College in Oudenbosch. Het On Stage-evenement wordt in twintig regio's in ons land opgezet. Het levert een bijdrage aan beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden, zoals die tijdens de lessen aan bod komen.

Dienstverband

Op het beroepenfeest presenteren bedrijven (beroepen) zich aan de vmbo-leerlingen. Waar de markt wordt gehouden is nu nog niet bekend. De leerlingen gaan met de vakmensen uit de praktijk in gesprek over het beroep en de werkdag, en ze maken eventueel een afspraak voor een werkbezoek op de doedag op 11 mei. De ontmoeting kan leiden tot een stageplaats en soms zelfs tot een dienstverband.