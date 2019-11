Roosendaal On Ice: Nieuw bestuur én een buitenbaan

ROOSENDAAL - Voor de vijftiende keer staat er in de wintermaanden een schaatsbaan in het centrum van Roosendaal. Vanaf vrijdag zes december is er weer volop ijspret op de Markt.

,,We hebben dit jaar veel geld geïnvesteerd en goed geluisterd naar de wensen van de Roosendaler. Volgende week dinsdag starten we met de opbouw ", aldus de nieuwe voorzitter van het bestuur van de ijsbaan, Mark van Dooren.

Nieuw bestuur

Vorig jaar kondigde het bestuur aan ermee te stoppen. ,,Dat was voor ons het moment om in te stappen". Het nieuwe bestuur bestaat uit: Mark van Dooren, Michael Kamphuis, Olav Posthumus, Henri Mathijssen en Sjoerd Verbraak. ,,We willen vernieuwen om aan de wens die er al jaren is te voldoen. Een nieuwe naam, Roosendaal On Ice en dit jaar ligt er 200 vierkante meter meer ijsvloer".

Buitenbaan

Voor het eerst ligt er dit jaar een gedeelte van de ijsbaan in de buitenlucht. ,,We hebben die overdekte baan gewoon nodig voor het schoolschaatsen. De uitstraling van een open baan is 100 keer mooier en sfeervoller en nu hebben we het allebei. Het plaatje van een open baan met alle terrassen eromheen voor het Raadhuis is gewoon geweldig", zegt Sjoerd Verbraak.

,,Je kunt nu van binnen naar buiten schaatsen. Er staat een horecapaviljoen, je kunt schaatsen huren en er is een schaatsterras. We willen meer kwaliteit uitstralen. De aankleding is wat sjieker en er is deugdelijk sanitair”, vult Van Dooren aan.

Nieuwe logo Roosendaal On Ice

Roosendaal On Ice

Het bestuur heeft grote plannen en durft die ook uit te spreken. ,,We gaan schoolschaatsen met ongeveer 5000 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. De BVR curling-competitie komt weer terug én vanaf dit jaar ook het Open Roosendaalse Curling kampioenschap. Iedereen kan daar aan meedoen. Er is ook ruimte voor speciale doelgroepen zoals begeleid wonen en speciaal onderwijs om te schaatsen. Iedere Roosendaler is welkom!".