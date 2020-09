Roosendaal nog net geen echte studentenstad, maar de kansen liggen er

ROOSENDAAL - Onderwijswethouder René van Ginderen is realistisch genoeg om te zien dat Roosendaal als studentenstad nooit een Leiden, Nijmegen of Tilburg gaat worden. Maar na een onderzoek onder de titel ‘Roosendaal, een stad voor talenten’ streeft hij er wel naar second best te worden.

Een opvallende uitkomst in het onderzoek was dat het overgrote deel van de ruim 4.500 studenten in de stad niet in Roosendaal wil wonen. Niet tijdens de studie en niet erna. Onderzoeker Lieke Verstraaten zag wel een ‘potentiële vraag’ naar studentenkamers.

Roosendaal wil graag aantrekkelijk zijn voor studenten. Dat gaat goed, zegt wethouder Van Ginderen: ,,Je ziet hoe de Associate degrees Academie groeit. Denk ook aan de Fontys Hogeschool en aan het Cios. Maar wat we niet wisten is waar de student vandaan komt? Wat wil hij? Wat zoekt hij?” Daarom is in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek uitgevoerd. Er werkten 300 studenten aan mee; 172 mbo’ers en 128 hbo’ers. Ze geven de stad een 5,4.

Wat ‘wonen’ betreft wil maar 11,6 procent in Roosendaal huisvesting vinden. Waarom dat aantal zo laag is, wil Van Ginderen verder onderzoeken. Misschien komt het wil omdat de stad zo goed met openbaar vervoer bereikbaar is. De noodzaak om er te wonen is daardoor minder urgent. Dat wordt versterkt door het gegeven dat de meeste studenten niet weten wat Roosendaal als uitgaansstad te bieden heeft. Het een versterkt het ander.

Wat de studenten ook missen zijn evenementen die echt op jongeren zijn gericht. Maar de gemeente organiseert geen dancefeesten. Wethouder Van Ginderen: ,,Veel aanbevelingen uit het onderzoek zijn een zaak van de lange adem. Maar er komen steeds meer studenten dus de groep wordt steeds interessanter voor onze partners. We kunnen het niet alleen.”

Als voorbeeld noemt hij de toenemende vraag naar stageplekken. ,,We kunnen werkgevers wijzen op het belang van stageplekken. Het blijft essentieel om ook in en na coronatijden te blijven investeren in human capital en dus stageplaatsen beschikbaar te stellen.” Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de studenten denkt in Roosendaal een stageplek te kunnen vinden.

Nu de studenten in grove lijnen hebben geschetst wat ze van de stad Roosendaal verlangen, kan de gemeente verder. ,,Het is een startpunt om de samenwerking tussen de scholen, studenten, horeca, woningbouwers, het bedrijfsleven, Citymarketing, de jongerenraad en de gemeente te intensiveren en versterken", besluit Van Ginderen.