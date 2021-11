Roosendaal niet langer het pispaaltje van de ranglijst toiletvriendelijkheid

ROOSENDAAL - Roosendaal is niet langer het pispaaltje als het gaat over het gebrekkige aantal openbare toiletten in de stad. Door alle inspanningen van afgelopen jaar schiet Roosendaal omhoog in de jaarlijkse ranglijst van meest toiletvriendelijke gemeenten van de Maag Lever Darm Stichting. Roosendaal gaat van plek 282 naar plek 17 en is daarmee zelfs de snelste stijger van het jaar.