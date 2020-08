Roosendaal neemt voorlopig geen extra maatregelen vanwege corona-opleving in Bergen op Zoom

ROOSENDAAL/RUCPHEN/HALDERBERGE - Geen extra maatregelen, niet meer handhaving en Belgen zijn nog gewoon welkom. De fikse toename van het aantal coronapatiënten in buurgemeente Bergen op Zoom de afgelopen dagen is voor Roosendaal voorlopig geen reden voor extra acties.

Dat zegt woordvoerder Pieter Thielen van de gemeente Roosendaal: ,,De nieuwe haarden, zoals in Bergen op Zoom, zijn erg lokaal en steeds te koppelen aan een bepaalde groep of gebeurtenis. Dat is voor ons nog geen aanleiding om onze maatregelen te verscherpen.’’

Ook blijven Belgen gewoon welkom in grensgemeente Roosendaal, zegt Thielen. Maandag riep burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom de zuiderburen nog op om de komende tijd juist niét naar zijn stad te komen. Overigens heeft Petter geen juridische wapens om Belgen bij de grens tegen te houden.

Hoewel extra maatregelen dus nog niet aan de orde zijn, blijft de gemeente de situatie in de eigen stad én de Markiezenstad nauwlettend in de gaten houden, zegt Thielen: ,,We monitoren dagelijks, want we hebben te maken met dagkoersen. De cijfers kunnen zo maar omslaan.’’

Wie wel maatregelen heeft genomen, is voetbalclub RBC. De Roosendaalse club had dinsdagavond in Bergen op Zoom een oefenwedstrijd moeten spelen tegen eersteklasser Dosko, maar die is vanwege de coronaperikelen afgelast. Er wordt wel gekeken of deze wedstrijd op een later moment niet alsnog gespeeld kan worden.

De gemeentegrens van Rucphen raakt weliswaar de Belgische, echt storm loopt het er niet met zuiderburen. Zij, die wel komen naar bijvoorbeeld horeca of supermarkten houden zich goed aan de geldende maatregelen. Dat is althans het beeld wat ze bij de gemeente Rucphen over Belgische bezoekers hebben. ,,We houden uiteraard vinger aan de pols bij onze ondernemers‘’, zegt woordvoerster Marijn van Starkenburg van de gemeente, ,,Voorlopig zien we geen noodzaak de maatregelen aan te scherpen of extra toezicht te houden op de Vlamingen.‘’

Ook de gemeente Halderberge ziet geen aanleiding eventuele Belgische bezoekers te weren. De laatste jaren groeide het aantal Belgische toeristen voor met name de basiliek, maar kerkbestuurslid Jan Bedaf zegt sinds april geen bus meer met Belgisch kenteken te hebben gezien. ,,Een enkeling per auto nog wel, maar de grote toeloop is acuut tot stilstand gekomen.‘’

