Roosendaal moet nú in actie komen met suïcidepreventie, zegt GGD: ‘Prognoses zijn somber’

Niet alleen politieke partijen maakten deze week hun wensenlijstje voor die begroting voor 2022 bekend; ook organisaties, verenigingen en inwoners in de gemeente kregen de kans zo'n wensenlijst door te geven. Die wensen worden vanavond in de gemeenteraad besproken, tijdens de Politieke Beschouwingen. De GGD West-Brabant luidt in haar bijdrage de noodklok over de psychische gezondheid van met name jongeren en jongvolwassenen in de gemeente Roosendaal.