‘Roosendaal moet Kinderpardongemeente worden’

In het kort geeft de motie aan dat er in Roosendaal brede steun bestaat om in Nederland opgegroeide en gewortelde asielzoekerskinderen die langer dan vijf jaar in Roosendaal verblijven, niet mogen worden uitgezet. In Nederland is de motie al bij ongeveer honderd gemeenteraden ingediend en aangenomen. Tegenstanders van de motie wijzen er op dat het een zaak van de regering is en niet van de gemeenteraden.