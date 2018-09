Roosendaal mikt op slankere inwoners en betere ouders

ROOSENDAAL - In 2030 zijn er ten opzichte van 2018 meer ouders en opvoeders in Roosendaal die het ouderschap als positief ervaren en die in staat zijn een gezonde en hechte relatie op te bouwen met hun kinderen.

Daardoor krijgen in 2030 meer Roosendaalse kinderen een optimale kans om gezond en veilig op te groeien.

'Positief ouderschap en gezonde hechting' is een van de vier speerpunten van het gezondheidsbeleid dat Roosendaal tot 2030 gaat uitvoeren. Die nota heet 'Naar een gezond en veerkrachtig Roosendaal'. Het beleid heeft vier speerpunten waarvan 'Positief ouderschap en gezonde hechting' er een is. De gemeente gaat er naar streven dat er voor alle gezinnen ouderschaps- en opvoedondersteuning beschikbaar komt.

Sociaal kwetsbare ouders

Speciale aandacht gaat uit naar sociaal kwetsbare (aanstaande) ouders. Jonge moeders 'in hoog risico situaties' krijgen tijdens hun zwangerschap ondersteuning bij de verzorging en opvoeding van hun kind tot dit ongeveer twee jaar oud is.

Het tweede thema is 'Een actieve gezonde leefstijl'. Doel hiervan is tweeledig. Op de eerste plaats moet iedereen een gezond gewicht hebben en op de tweede plaats moet de Roosendaler gaan bewegen. Bijna de helft van de inwoners van Roosendaal heeft overgewicht. Van de ouderen is zelfs 64 procent te zwaar.

Zwaar intensief bewegen

De nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad gaan uit van minimaal 150 minuten matig tot zwaar intensief bewegen per week en van twee keer per week bot- en spierversterkende activiteiten. Ouderen dienen dit te combineren met balansoefeningen. Veel zitten is voor jong en oud niet goed.

Het derde thema is 'Psychisch gezond en weerbaar'. Opvallend veel Roosendalers ervaren een matig tot hoog risico op een angststoornis of een depressie. Een op de tien inwoners denkt daarmee te maken te krijgen. Dat is erg hoog want in heel West-Brabant ligt dat percentage op 7,3 en landelijk zelfs op 7,1. Daarom wil de gemeente de mentale weerbaarheid stimuleren.

Geïsoleerd

In het laatste hoofdstuk van de nota gaat het om de 'Sociale verbondenheid'. Hierbij richt de aandacht zich op de sociaal kwetsbare volwassenen en ouderen die eenzaam of geïsoleerd zijn of die een groot risico hierop lopen. Dat risico neemt toe als bijvoorbeeld een dierbare overlijdt, ontslag, langdurige armoede of verhuizing. De gemeente gaat dit probleem te lijf door vooral eenzaamheid te bestrijden.