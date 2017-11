Roosendaal met volle knip richting eindstreep, maar er zijn ook wensen

Wat te doen met De Biggelaar? SP en GroenLinks maken zich grote zorgen over het winkelcentrum aan de Raadhuisstraat. Het gebouw staat op een enkele winkel na zo goed als leeg. En dat is slecht voor de stad, zegt SP-leider Ada Oudhof, die graag ziet dat binnenstadswethouder hier wat extra aandacht aan schenkt. ,,Praat eens met de eigenaar over de mogelijkheden voor herontwikkeling. Dat kan ook iets totaal anders zijn: een bioscoop, een wellness-centrum of woningen.'' Lok ziet dat echter niet zitten. Hij geeft toe, de gesprekken met de Belgische eigenaar over De Biggelaar verlopen moeizaam en de huidige situatie is verre van ideaal. ,,Maar de bal ligt wel bij hem. Hij zal zijn investering toch ook wel terug willen krijgen?''