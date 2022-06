‘Roosendaal mag best wat trotser zijn op zijn monumenten’

Marlene de Boer is in Oud Gastel de kers op de triat­lontaart: ‘Ik ben diep gegaan’

Na jaren van annuleringen was er weer eens een triatlonfeest in Oud Gastel afgelopen weekend. Daar werd een volwaardige triatlonweek afgewerkt. Het hoogtepunt van deze Verwer en Janssen triatlon vond zaterdag op de slotdag plaats. Op het Wim van den Broekplein finishten enkele van de beste sporters van Nederland na hun wedstrijd over 1300 meter zwemmen, 60 kilometer fietsen en 14 kilometer hardlopen.

