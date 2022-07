Roosendaal maakt ruim 1,8 miljoen vrij voor herstel stoepen na glasvezeldebacle

Alle trottoirs in de bebouwde kom waar dit jaar glasvezel is aangelegd - of waar dat de komende jaren nog gebeurt - moeten ‘op het allerhoogste kwaliteitsniveau’ volledig worden herstraat. De gemeenteraad maakt daar ruim 1,8 miljoen euro voor vrij, uitgesmeerd over drie jaar vanaf 2023.



Het initiatief daartoe van VVD en VLP kreeg donderdagavond ruime steun: hun motie werd mede ondertekend door PvdA, CDA, BurgerBelangen en Vitaal Liberaal. Ook GroenLinks en D66 stemden voor. Opvallend genoeg is grootste oppositiepartij Roosendaalse Lijst tegen het plan.



Opmerkelijk, want eerder vroeg juist die partij aandacht voor het slordige herstraatwerk in Langdonk, na werkzaamheden van T-Mobile en Open Dutch Fiber en de overlast die dat voor inwoners veroorzaakt. Maar de fractie vindt deze oplossing te duur. Ook eenpersoonsfractie FvD is om die reden tegen.