Roosendaal maakt opnieuw een zeperd met dagmail: wéér liggen 400 e-mailadressen op straat

En daar is het opnieuw misgegaan, zegt Ron Dam van die afdeling: ,,Het invoeren van die e-mailadressen gebeurt handmatig en als je dan even niet oplet, gaat het fout.’’ Net als vorige maand zijn afgelopen dinsdag de e-mailadressen van de ontvangers niet in de BCC-adresbalk in gevoerd, maar in de CC-balk.



Waar adressen in de BCC-balk onzichtbaar zijn voor alle ontvangers, zijn ze in de CC-balk wél zichtbaar voor iedereen. Daardoor kan iedereen zien wie de dagmail ontvangt en naar welk adres die gestuurd wordt. En dat is in strijd met de privacyregels.