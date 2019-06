Roosendaal maakt einde aan illegaal clubhuis van MC Crypto aan de Gastelseweg

De huurder kreeg vervolgens van de gemeente Roosendaal de keuze: of het clubhuis legaliseren of daar stoppen. Die koos voor het laatste, daarmee voorkwam hij dat de gemeente Roosendaal over zou gaan tot ontruiming van het pand. ,,En dan zou de huurder ook voor die kosten op moeten draaien’’, legt een gemeentewoordvoerder uit. Waar de club gebleven is, is volgens hem niet bekend. ,,Maar we blijven ze in de gaten houden.’’