Roosendaal maakt een vuist naar Den Haag voor snellere spoorverbindingen

ROOSENDAAL - Roosendaal wil dat er eerder werk wordt gemaakt van herstellen van de snelle treinverbinding met Antwerpen. Daartoe start de gemeente Roosendaal begin volgend jaar een lobby op richting Den Haag, met steun van de complete gemeenteraad. Roosendaal komt hier pas op zijn vroegst in 2026 voor in aanmerking en dat duurt de raad veel te lang.

Roosendaal raakte die snelle, directe verbinding met Antwerpen een paar jaar geleden kwijt. Wie nu een intercity naar Antwerpen wil pakken, zal daarvoor naar het station in Breda moeten. Vanuit Roosendaal loopt er alleen nog maar een stoptrein naar de Sinjorenstad. Er wordt al jaren geijverd voor een terugkeer van die directe, snelle verbinding, maar vooralsnog zonder succes.

‘Harder bikkelen’

Wachten tot 2026 of zelfs later heeft volgens de raad geen zin. ,,Roosendaal is door het spoor groot geworden, dat moeten we blijven ontwikkelen’’, stelt PvdA’er Paul Klaver., ,Als de andere partij achterblijft, zullen we zelf harder moeten bikkelen’’, denkt VVD’er Kees Verstraten.

Hij vervolgt: ,,Dat overstappen in Breda is niet meer van deze tijd. Maar in het meerjarenprogramma van de Rijksoverheid wordt onze regio niet genoemd, dat lijkt vooral op Midden- en Oost-Brabant gericht. Dus zullen we ons meer moeten laten zien.’’

‘Niet goed in beeld’

Eens, zegt wethouder Cees Lok: ,,Want we blijken nog steeds niet goed in beeld te zijn bij het ministerie. Wij krijgen er hier alleen maar extra goederentreinen bij en dat willen nou juist liever niet.’’

Lok heeft inmiddels ook contact met buurgemeenten Halderberge en Moerdijk om extra massa te kweken. De gemeente Halderberge maakte onlangs bekend ook naar het ministerie te willen stappen, vooral om het aantal giftreinen dat nu nog over de spoorlijnen dendert terug te dringen.

Er loopt nu al een soortgelijke lobby door samenwerkingsorganisatie Regio West-Brabant, maar volgens Lok lukt het die club niet ‘om genoeg lawaai te maken’ in Den Haag. Lok: ,,We moeten ervoor zorgen dat ze daar niet meer om ons heen kunnen.’’