Roosendaal maakt de weg vrij voor de komst van meer bed & breakfasts

Nu is die dergelijke kleinschalige vorm van overnachten in Roosendaal in principe nog onmogelijk, omdat het bestemmingsplan dit nergens toestaat. Er zijn echter wel een paar B & B's in het Roosendaalse buitengebied, daar zijn in het verleden uitzonderingen voor gemaakt. Door de groei in die sector komen er echter dermate veel aanvragen voor het beginnen van zo'n B&B bij de gemeente binnen, dat nu besloten is dat beter mogelijk te maken.