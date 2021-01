Roosendaal lobbyt niet voor behoud servicebalie NS

Bewoners Kortendijk geïrri­teerd over VLP-fly­er: ‘Ze zetten mensen op het verkeerde been’

5:56 ROOSENDAAL - Bewonersplatform Kortendijk reageert geïrriteerd op een flyer die politieke partij VLP in hun wijk verspreidde. Daarin wordt ten onrechte de indruk gewekt dat verbeteringen in de wijk volledig aan de VLP te danken zijn, vindt platformvoorzitter Ben Buurstee. ,,Alsof ze dit allemaal in hun eentje hebben gedaan.”