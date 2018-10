Roosendaal: lijst met gemeentelijke monumenten gaat groeien

Hij schat in dat het aantal objecten op de gemeentelijke monumentenlijst gaat toenemen. Het gaat dan niet alleen om woningen, maar ook om industriegebouwen, parken en kerken.

Volledig scherm Actuele foto van Emile van Loonpark Roosendaal © Henk den Ridder Een en ander blijkt uit een briefwisseling tussen de Roosendaalse Lijst en het CDA enerzijds en het college van B en W anderzijds. De aanleiding is het 750-jarig bestaan van de stad Roosendaal. 'Deze mijlpaal biedt ook gelegenheid om nog eens extra stil te staan bij de herkomst en de identiteit van de stad èn de vijf dorpen', schrijven de twee fracties.

Wederopbouw

Nu beschikt de gemeente over een eigen monumentenlijst, naast de Rijksmonumenten. Het valt het CDA en de RL op dat daar voornamelijk gebouwen van voor de Tweede Wereldoorlog op staan. Terwijl er in de periode van de Wederopbouw juist veel industrieel en religieus erfgoed is gebouwd.

Sebastiaan Hamans (CDA), Sjef van Dorst en Yvonne de Boer (RL) noemen de Kruiskerk en de fabrieken van Wenneker en Van Gilse. Ook wijzen ze op de ontwikkelingen in de St. Norbertusparochie, waar twee van de drie kerken aan de eredienst gaan worden onttrokken. Ze hopen dat die kerken een nieuwe functie krijgen, net zoals de Gertrudis van Nijvelkerk in Heerle of de Heilig Hartkerk in de stad.

Volledig scherm De Paterskerk aan de Kade in 2011. © TONNY PRESSER

Monumentenhuis

Wethouder Theunis (RL) spreekt wat de Norbertusparochie betreft van 'een enorme opgave voor alle betrokken partijen'. Zo gauw duidelijk is welke kerk het parochiebestuur open houdt, moet voor de andere kerken 'een duurzame en zinvolle nieuwe functie' worden bedacht.

Theunis voelt wel wat voor meer na-oorlogse monumenten op de gemeentelijst. Sterker nog, dit jaar brengt het Monumentenhuis Brabant de Wederopbouw-architectuur in de gemeente in kaart. Als de lijst compleet is wordt gekeken welke gebouwen extra bescherming verdienen.

Marconiplein

Overigens staan er al voorbeelden van de Wederopbouw op de lijst. Te noemen zijn de Fatimakerk in Burgerhout, de boerderij aan de Zonnelandstraat en het woningbouwplan Marconistraat, Marconiplein, Edisonstraat in Kalsdonk.

Voor het opknappen van monumenten heeft de gemeente geld opzij gezet. Elk jaar wordt 1 ton in het spaarpotje gestort. Vorig jaar is er niks uitgekeerd. Er is wel subsidie aangevraagd, maar dat is voor projecten die pas dit jaar worden afgerond en dus uitgekeerd.

Volledig scherm St.-Josephkerk in Roosendaal. © Archief BN DeStem

Crisisjaren

Het beschikbare budget is de laatste jaren niet opgesoupeerd. Veel eigenaren van monumenten hebben hun geld in de crisisjaren op zak gehouden. Nu durven de mensen weer te investeren, aldus wethouder Theunis. Daar speelt de lage rente zeker een rol bij.

Vanuit de Erfgoedwet en de plaatselijke Erfgoedverordening zijn eigenaren van monumenten verplicht hun bezit op orde te houden. Theunis: 'De gemeente zal eigenaren van verwaarloosde monumenten aanspreken en handhavend optreden als ze hun pand niet goed onderhouden. Daardoor zullen de subsidieverzoeken toenemen.'

App

Het CDA en de RL komen met de suggestie een app te ontwikkelen waarop toelichting te vinden is over (gemeentelijke) monumenten. Zo kan het gemeentelijk erfgoed worden gepromoot, zeggen ze. Theunis vind het de moeite waard om dat idee eens nader te onderzoeken.