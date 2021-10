Roosendaal lijkt megaflat wel te zien zitten: ‘Een pareltje op die plek zou wel leuk zijn’

Waar de gemeente Roosendaal liet weten wat onaangenaam verrast te zijn door dat plan, lijken de Roosendalers er wel brood in te zien. Van de 665 mensen die op de poll hebben gestemd, ziet 60 procent The Rambler graag verschijnen. Nog eens 9 procent vindt een woontoren op die plek op zich geen slecht idee, maar vindt 22 etages wel iets teveel van het goede. Nog eens 31 procent is tegen.



Ook online lijken er net iets meer voor- dan tegenstanders voor het plan te zijn. Met The Rambler zou de woningnood in Roosendaal extra aangepakt kunnen worden. Daarbij stellen verschillende mensen dat ‘die hoek van Roosendaal nu vol met lelijke gebouwen staat, dus het zou wel leuk zijn als er een pareltje komt te staan’. Want dat vinden verschillende Roosendalers wel: The Rambler moet wel een fraai gebouw worden, het moet geen lelijke kras op het gezicht van de stad worden.