Roosendaal lelijk? Fotografe schiet vierduizend foto’s van ‘de mooiste stad ter wereld’

Drie nieuwe West-Brabantse prikloca­ties gaan in mei open

14:18 BREDA/ROOSENDAAL - GGD West-Brabant start begin mei met het vaccineren op drie nieuwe locaties in de regio. De prikplek op Breda International Airport gaat in de eerste week van mei open. De locaties in Roosendaal en Almkerk volgen twee weken later.