Roosendaal legt veehouderijen strenge ‘stankregels’ op

Dit besluit, vrijdag gepubliceerd in de Staatscourant, is in het diepste geheim voorbereid en afgekaart door de Roosendaalse gemeenteraad onder aanvoering van PvdA-raadslid Paul Klaver.

Geheimhouding was nodig om te voorkomen dat veehouders in Roosendaal nog snel een vergunningsaanvraag zouden indienen.

Aanleiding is het plan van varkensbedrijf Porco aan de Oostlaarsestraat in Roosendaal om een tweede nieuwe stal te bouwen. Daarmee zou het aantal vleesvarkens en biggen met enkele duizenden toenemen. Porco is gevestigd in de nabije omgeving van het gebied Bulkenaar waar vanaf 2023 het nieuwe Bravis ziekenhuis wordt gebouwd.

Aanvraag Porco loopt nog

Planologisch is de nieuwe stal onherroepelijk, maar de aanvraag voor een omgevingsvergunning loopt nog bij de gemeente. Die is, zoals tot nu toe gebruikelijk was, in behandeling genomen, zegt wethouder Toine Theunis.

,,Maar als we zaken tegen komen die niet kloppen, moet Porco een gewijzigde aanvraag indienen. Die zal dan tot maximaal een jaar opgeschort worden in afwachting van de Roosendaalse geurregels.” Die worden strenger dan wat wettelijk is voorgeschreven, zegt Theunis die ook in algemene zin meer grip wil op de ontwikkelingen rond intensieve veehouderij in Roosendaal.

PvdA’er Klaver die de discussie naar aanleiding van Porco aanzwengelde, is blij met het resultaat. ,,Dit besluit gaat over het grondgebied van de hele gemeente. We moeten al het mogelijke doen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.” College en gemeenteraad gaan de nieuwe regels gezamenlijk uitwerken.

Namens Porco liet Elroy Vlemminx van Agrifirm Exlan in Oss onlangs weten dat de staluitbreiding op geen enkele manier leidt tot meer geurhinder of uitstoot van ammoniak en fijnstof. Door de bouw van een biologische combi-wasser is de uitstoot juist minder, zegt Vlemminx.