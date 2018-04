Roosendaal krijgt het grootste zonnepark van Brabant: 30 hectare aan de Vliet

Genoeg voor ongeveer 115.000 zonnepanelen, die voldoende energie opwekken om jaarlijks 10.000 huishoudens te voorzien. Het is volgens de gemeente en Diepp daarmee in één klap het grootste zonnepark van Noord-Brabant.

Aanleg

Patrick Verstege van Diepp zegt dat de vergunning inmiddels is aangevraagd. ,,Als alles meezit, zouden we in maart of april volgend jaar al kunnen beginnen met de bouw.'' Verstege zegt benaderd te zijn door de rechtspersoon die over de gronden langs de Vliet gaan. De gronden worden nu nog gebruikt als akkers. Een strook aan de westkant van het gebied valt formeel onder Steenbergen. Die strook wordt gebruik voor de aanleg van natuur, waardoor het park vanuit de Holderbergsedijk minder goed zichtbaar wordt.

Het zonnepark komt aan ten noordwesten van Roosendaal te liggen, aan de Roosendaalse Vliet.

150 kV

Quote Hoe het 380 kV-tracé straks ook gaat lopen, wij zitten het straks niet in de weg Patrick Verstege, Diepp Solar Het gebied wordt aan de noordkant doorkruist door de ondergrondse 150 kV-route. Op die plek mogen geen zonnepanelen komen. Ook dat gebied - zo'n 7,5 hectare wordt ingericht met natuur. Het terrein is ook in beeld voor verschillende routes van de nieuwe 380 kV-lijn. Verstege: ,,We hebben daarover veel contact met TenneT. In dit plan is overal rekening mee gehouden; hoe het tracé ook gaat lopen, wij zitten het straks niet in de weg.'' Om te voorkomen dat het energienet in Roosendaal overbelast wordt - waar Enexis en TenneT onlangs voor waarschuwden - wordt het park direct aangesloten op de elektriciteitscentrale aan de Zwaanhoefstraat.

Investering

Met de aanleg van het park is volgens Verstege grofweg ongeveer 30 miljoen euro gemoeid. Geld dat vooral door verschillende West-Europese investeerders bijeen gebracht moet worden. Over welke investeerders dat zijn, doet Verstege geen mededelingen. De komende weken praat Diepp met de buurtvereniging over de plannen, aansluitend wordt er een informatieavond voor de buurt belegd.

Crowdfunding

Daarnaast hoopt Verstege een deel van de kosten via crowdfunding op te halen. ,,We willen daar een onafhankelijk platform voor benaderen. Roosendalers kunnen straks vanaf 25 euro aandelen in het park kopen.'' Het rendement ligt op 3,5 procent met kans op een uitloop naar 5 of 6 procent. Verstege: ,,Aan het eind van de deelname krijgt iedereen zijn eigen investering weer terug.

Weihoek

Vorige week maakte de gemeente Roosendaal ook al bekend dat er bij de Weihoek een park van ongeveer vijf hectare zal komen. Wethouder Toine Theunis: ,,We willen hierin een toonaangevende rol spelen in de regio. Als Roosendaal hebben we de ambitie om binnen 5 jaar 75 hectare aan zonneweides te hebben, hiermee zetten we een grote stap.''