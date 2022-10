Roosendaal krijgt extra treinstation, eentje dat mensen verbindt

In de binnentuin en in een hobbyruimte van woonzorgcentrum Wiekendael is in de afgelopen twee jaar een modelspoorbaan gebouwd. Initiatiefnemers en aanjagers van de spoorbaan zijn Aad Meijer en Ton de Bont.

Oude hobby

Meijer woont sinds een paar jaar in het zorgcentrum. Hij belandt na een herseninfarct op de afdeling NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Tijdens zijn revalidatie pakt Meijer zijn oude hobby modelspoorbouwen weer op. Ondersteund door zijn maat De Bont. De hobbymatige bezigheid blijkt een uitstekende ondersteuning bij het trainen van de fijne motoriek.

De twee vrienden vatten het plan op om, samen met andere bewoners, een baan te bouwen voor buiten. Het plan wordt omarmd door Wiekendael en medewerker welzijn Marisca Lambregts voegt zich bij het kernteam. ,,Dit is uniek in Nederland”, zegt De Bont. ,,Het mooie is dat dit een project is voor, maar vooral mét de bewoners.”

Playmobil van een jongetje

Vanuit verschillende hoeken is hulp aangeboden en met graagte aangenomen. ,,We hebben onlangs nog een verzameling poppetjes gekregen van een jongetje die van het project hoorde en een deel van zijn Playmobil poppetjes heeft geschonken. Hij speelde toch niet meer met deze specifieke poppetjes.” De Playmobil mannetjes (en vrouwtjes) staan nu langs de baan en zien de treinen passeren op weg naar het station of de haven.

,,Ik ben heel blij dat we nu eindelijk aan iedereen kunnen laten zien waar we mee bezig zijn”, vertelt een glunderende Meijer. ,,Het was tot nog toe een idee, wat we probeerden over te brengen op anderen en mogelijke sponsoren.”

Polar Bear

Wat Meijer en de zijnen betreft, is dit nog maar het begin. Kunstenaar Ton Verbraak maakte een miniatuurversie van het beeld Polar Bear zoals elders in de stad te vinden is. ,,Iedereen die mee wil denken aan een nadere invulling is welkom”, laat Meijer weten.

Ongeveer honderd geïnteresseerden kwamen zaterdagmiddag af op de officiële opening van de baan.

De Polar Bear. © Iman Fase/Pix4Profs

De locomotief. © Iman Fase/Pix4Profs