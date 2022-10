Roosendaal krijgt Energiecafé voor gratis advies over energiebesparing

ROOSENDAAL - De Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) wil vanaf november regelmatig Energiecafés houden. Zo breidt StER haar activiteiten uit in een tijd waarin de behoefte aan informatie over energiebesparing groot is.

De belangstelling voor adviezen en informatie van StER is in een jaar tijd zo’n beetje verdubbeld, zegt Michel Suijkerbuijk van de stichting. ,,We kunnen het bijna niet bijhouden. Het zou zelfs kunnen dat er binnenkort een wachtlijst komt voor de gratis woningscans, waarbij we mensen advies op maat geven.”

Bij StER lopen al een aantal projecten waarin voorlichting over duurzame energie centraal staat. Zo zijn er die woningscans, waarbij energiecoaches tijdens een huisbezoek heel gericht uitleggen wat mensen kunnen doen om hun eigen huis te verduurzamen. Ook werkt de stichting regelmatig mee aan voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

‘Wat kostte jouw warmtepomp?’

Nu komen daar dus ook gratis Energiecafés bij. Suijkerbuijk: ,,De eerste is op 6 november in De Kring; het is de bedoeling het daarna vaker te doen. We willen mensen zo in een informele setting voorlichten en inspireren. En wat bij zo’n Energiecafé ook fijn is, is dat mensen elkaar daar ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Op een voorlichtingsavond of bij een woningscan kun je minder makkelijk aan anderen vragen wat hun warmtepomp bijvoorbeeld kostte.”

Het eerste Energiecafé in het restaurantgedeelte van theater De Kring is op zondag 6 november van 15.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen dan onder andere in gesprek over warmtepompen en hoe je in één keer maatregelen kunt nemen met de hele straat.