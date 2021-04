Roosendaal krijgt een Fort: trainingen voor kinderen in armoede

ROOSENDAAL - Roosendaal krijgt als vierde stad van Nederland een locatie van Het Fort, een buitenschools lesprogramma speciaal voor kinderen die opgroeien in armoedegezinnen. Bij Het Fort krijgen kinderen uit sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen extra trainingen en leren ze vaardigheden om van hun leven een succes te maken. In Roosendaal landt Het Fort in de wijk Langdonk, in het gebouw van de Evangelische Gemeenschap Roosendaal aan Benedendonk.

Het Fort bestaat sinds 2017, toen werd de eerste locatie geopend in Amsterdam. Sindsdien kwamen daar vestigingen in Arnhem (2019) en Rotterdam (2020) bij. Voor 2021 heeft Het Fort het doel zeker tien locaties over heel Nederland te hebben, waarvan die in Roosendaal vooralsnog het meest concreet lijkt.

Roosendaal heeft een armoedeprobleem

De keuze voor Roosendaal is niet voor niets. De stad worstelt sinds een paar jaar met een serieus armoedeprobleem. Waar landelijk één op de elf kinderen in armoede opgroeit, ligt dat in Roosendaal hoger: één op de negen. Gevreesd wordt dat zij zelf niet of niet genoeg in staat zijn hun leven om te gooien, bijvoorbeeld omdat ze niet altijd het goede voorbeeld krijgen. Het Fort moet hen daarbij helpen.

Drie jaar les

Het Fort richt zich op kinderen in de groepen 5, 6 en 7, kinderen van 8 tot 11 jaar. Zij volgen drie jaar lang twee keer in de week les bij Het Fort. Onderwerpen die voorbij komen zijn zaken als vriendschap en doorzettingsvermogen, maar ook armoede-gerelateerde zaken als gezondheid.

Het Fort maakt deel uit van THDV (Tot Heil Des Volks), een christelijke hulpverleningsorganisatie met projecten voor daklozen, verslaafden, prostituees en kinderen in armoede. Die club begon in 1855 in de sloppen van de Jordaan met het helpen van arme kinderen.

Wanneer Het Fort in Langdonk de deuren moet openen, is nog niet bekend.