Roosendaal krijgt BuurtTent in de strijd tegen woninginbraken

ROOSENDAAL - Inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen zaterdag kennismaken met de zogeheten BuurtTent. Dat is een succesvol middel om inbraken te voorkomen, opsporingsinformatie te vergaren en om de sociale controle in een wijk te vergroten.

Het is een project van de gemeente Roosendaal in samenwerking met de politie en WijZijn Traverse (buurtpreventie).

De BuurtTent wordt opgezet na een inbraak in een straat. De impact van de inbraak is dan nog groot. Buurtbewoners willen met elkaar praten en zijn dan eerder geneigd om preventieve maatregelen te nemen. Omwonenden krijgen vlakbij, op de hoek van hun straat, in de BuurTent informatie en uitleg.

Getuigen

Ook de politie is van de partij om in de tent informatie te geven en om te vragen of er wellicht nog getuigen zijn. Deze werkwijze vergroot de sociale controle ook in een wijk. Het idee komt uit Tilburg en won in 2015 de Hein Roethofprijs voor projecten die criminaliteit voorkomen en sociale veiligheid bevorderen. In Tilburg daalde het aantal woninginbraken significant.

Enthousiast

Burgemeester Jacques Niederer is enthousiast over het project: ,,Kort na een woninginbraak komt een team van vrijwilligers de straat in om de tent op te zetten. Buren kunnen vervolgens met elkaar in gesprek over de nasleep en eventuele maatregelen na een inbraak."

Niederer zegt: ,,Dat versterkt de onderlinge contacten. Verder gaat het vooral om bewustwording van inbraakrisico's en het creëren van extra alertheid. Een mooie samenwerking tussen buren, politie, buurtpreventieteams en de gemeente."

Wijkagenten

Ook teamchef Johan Pieters van de Roosendaalse politie is blij: ,,Onze wijkagenten doen natuurlijk mee. Zij hebben de vakkennis als het gaat over inbraken, de nieuwste ontwikkelingen en kunnen tips geven over het bestrijden van inbraken. Daarnaast is het een mooie manier om in contact te komen met de wijkbewoners en om het buurtonderzoek verder uit te breiden. Wie weet heeft iemand iets gezien of gehoord wat van belang kan zijn."

