Roosendaal krijgt 9 ton voor jongerencultuur

Half november kreeg de gemeente te horen dat het geld in aantocht was. Met daarbij de mededeling dat het ook dit jaar nog moet worden besteed. Dus zocht de gemeente naar een organisatie in Roosendaal die snel op deze ontwikkeling kan inspelen en kwam ze terecht bij CultuurCompaan. Op de website van deze club is te vinden hoe het geld besteed gaat worden.



CultuurCompaan zoekt een projectleider en een specialist uitvoering jongerencultuur die in januari 2023 kunnen beginnen. Ze gaan samen nieuwe activiteiten opzetten voor jongeren tussen 14 en 27 jaar. Bovendien moeten ze op zoek naar een plek in de stad waar jongeren ‘de onderlinge sociale cohesie kunnen vergroten'. Een jongerencentrum dus.