Roosendaal krijgt 7 ton voor aanpak sociale en mentale problemen door coronacrisis

Met dat geld zet de gemeente verschillende acties op of voort die moeten voorkomen dat mensen (verder) in een sociaal isolement komt. Zo wordt vanuit het JongerenOntmoetingsCentrum het jongerenwerk tijdelijk uitgebreid en komen er extra trainingen voor jongeren om om te leren gaan met somberheidsklachten. En dna is er nog het nieuwe project Parels, waarbij rolmodellen worden ingezet om jongeren te activeren om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Ook het programma ‘Iets te doen’ gaat door.

Extra's

Daarnaast gaat een deel van dat geld onder andere naar de wijkhuizen, worden de extra stamtafels in de wijk tot eind 2021 in de lucht gehouden en is er ruimte voor licht juridische ondersteuning voor kwetsbare inwoners.

Wethouder Inge Raaijmakers is in haar nopjes met die extra zak geld. Dat geld kan goed gebruikt worden, zegt ze: ,,Hoewel de coronamaatregelen flink versoepeld worden ijlen de negatieve effecten van corona nog een tijd na, vrees ik. Het is voor niemand een fijne tijd geweest, maar ik ben blij dat we voor onze jeugd en onze kwetsbare inwoners, bovenop alles dat we al doen, iets extra’s kunnen doen.’’

Het is niet voor het eerst dat de gemeente extra financiële hulp van het Rijk krijgt om de mensen of organisaties tegemoet te komen in de coronacrisis. Eerder kregen ook sport- en cultuurverenigingen steun.